Гидрометцентр России спрогнозировал аномальный холод для Башкирии в августе

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на первую половину августа, из которой следует, что на текущей недели на особо жаркую погоду жителям Башкирии рассчитывать не приходится. Об этом сообщили РИА-Новости.

Более того, синоптики предупреждают о грядущем значительном похолодании. Такая тенденция на похолодание наблюдается как в Приволжском федеральном округе, так и в Северо-Западном и Центральном округах, причем холодный период может затянуться.

- Температура будет ниже нормы на 5-8 °С во всех этих регионах, - рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.