Гидрометцентр России спрогнозировал аномальный холод для Башкирии в августе
Вчера, 10:24ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Температура будет ниже среднегодовых значений на 5-8 градусов.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на первую половину августа, из которой следует, что на текущей недели на особо жаркую погоду жителям Башкирии рассчитывать не приходится. Об этом сообщили РИА-Новости.
Более того, синоптики предупреждают о грядущем значительном похолодании. Такая тенденция на похолодание наблюдается как в Приволжском федеральном округе, так и в Северо-Западном и Центральном округах, причем холодный период может затянуться.
- Температура будет ниже нормы на 5-8 °С во всех этих регионах, - рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Летнее тепло с дневными температурными значениями выше +20 градусов вернутся только с 9 августа.
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