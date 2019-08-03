Слякотно и холодно: прогноз погоды на выходные в Башкирии поверг в уныние
Вчера, 09:40ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Впрочем, есть небольшие поводы для оптимизма.
Сегодня, 3 августа. По Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, солнце практически ни раз не выглянет из-за туч. Дожди будут лить весь деть с некоторыми перерывами.
Спасатели предупредили о сильных порывах ветра со скоростью до 20 метров в секунду и попросили по возможности соблюдать осторожность.
Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.
Завтра, 4 августа, синоптики предполагают, что дожде станет меньше. Но это не судит тепла, а. напротив, может принести похолодание до +1 градуса.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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