Слякотно и холодно: прогноз погоды на выходные в Башкирии поверг в уныние

Сегодня, 3 августа. По Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, солнце практически ни раз не выглянет из-за туч. Дожди будут лить весь деть с некоторыми перерывами.

Спасатели предупредили о сильных порывах ветра со скоростью до 20 метров в секунду и попросили по возможности соблюдать осторожность.

Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.

Завтра, 4 августа, синоптики предполагают, что дожде станет меньше. Но это не судит тепла, а. напротив, может принести похолодание до +1 градуса.