Какой была погода в августе прошлого года в Уфе, и что нас ожидает в ближайшие дни
Вчера, 11:19ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В региональном МЧС по Башкирии представлен прогноз погоды на воскресенье, 4 августа.
В республике ожидается кратковременный небольшой дождь. Ветер юго-западный порывистый5-10 м/сек. Будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха ночью от +8 до+13°, днем от +18 до +23°. По данным Башгидромета, в республике при прояснениях ожидается похолодание до +1°. Видимость на автодорогах от 500 до 1000 метров, местами туман.
В прошлом 2018 году температура воздуха в первые дни августа держалась на уровне +25 +29 градусов. 13 августа поднялась до +30 градусов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей