Новый клип уфимского рэпера Моргенштерна побил рекорды просмотров
Сегодня, 12:11ОбществоАлия ФатхиеваФото: Скриншот с клипа
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Новый плод творчество рэпера из Уфы за полчаса набрал миллион просмотров.
В новом видеопроизведении музыкант Алишер рассказывает о своей богатой и успешной жизни, демонстрируя свое новое авто. Новый ролик вышел относительно недавно и набрал миллион всего за 35 минут. Позже Моргенштен заявил на своей странице в Инстаграм, что «ютуб сломан» из-за его клипа.
Стоит отметить, что поклонники не оценили новый видеоряд, так как ожидали клип на трек «Cadillac». Алишер обещал снять именно его, если любители его музыки оставят 500 000 комментариев под постом в социальной сети.
Напомним, 22-летний музыкант Алишер Моргенштерн – свежий кумир российских зумеров, пишет Forbes. Рэппер из Уфы обрел славу, показывая, как создаются «коленке» рэп-хиты с миллионами просмотров, доказывая, что искусство доступно.
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