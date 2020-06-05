Новый клип уфимского рэпера Моргенштерна побил рекорды просмотров

В новом видеопроизведении музыкант Алишер рассказывает о своей богатой и успешной жизни, демонстрируя свое новое авто. Новый ролик вышел относительно недавно и набрал миллион всего за 35 минут. Позже Моргенштен заявил на своей странице в Инстаграм, что «ютуб сломан» из-за его клипа.