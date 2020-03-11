Уфимский рэпер Моргенштерн попал с осложнениями в больницу

О том, что он госпитализирован Моргенштерн рассказал на странице в Instagram. Рэпер сообщил, что у него диагностировали ангину, и теперь он принимает антибиотики и «плюется кровью».

По словам исполнителя, осложнения появились из-за его решение не прерывать концерты. В настоящий момент есть опасность того, что ему придется перенести концерты в других городах из-за прописанного врачами постельного режима.

«Это ****** ангина. Конечно, вместо того, чтобы лечиться, я решил ******* концерт, и вот, пожалуйста, получи осложнения. Одна из гланд настолько опухла, ***** , стала настолько огромной, примерно как я в медиа-сфере сейчас. Вот огроменной стала. Мне дышать труднее стало, глотать, говорить вообще было невозможно. Сейчас приехал, лег в больницу, мне в эту гланду воткнули нож, потом ножницы, вот так раздвинули и все говно оттуда вылилось», — красочно все описал в социальных сетях исполнитель.