В Башкирии ожидается штормовая погода с ухудшением видимости

Завтра, 6 марта, на территории почти всей Башкирии объявляется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ.

Как предупреждают синоптики, по республике местами ожидается сильный снег, вследствие чего на дорогах образуются снежные заносы и накат. При этом порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, а видимость на дорогах сократится до 500 метров.

Представители МЧС и ГИБДД обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть максимально внимательными на дорогах. Если нет острой необходимости, жителей республики просят воздержаться от дальних поездок.