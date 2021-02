Накануне, 4 февраля, в Уфе на улице Даута Юлтыя застряла пожарная машина. Спасателям вместо того, чтобы торопиться на вызов, пришлось искать лопату и толкать многотонную машину.

Как сообщают очевидцы, опубликовавшие фото в социальных сетях, совсем недавно на этой улице уже убирали снег. Тем не менее, выпавшие осадки все равно осложнили проезд. Video: соцсети Напомним, ранее администрация города запустила интерактивную карту «Уфа снежная», где можно оставить заявку на уборку снега. К слову, с данной улицы имеется два обращения, и у обоих из них стоит статус «выполнено».

