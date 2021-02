Происшествие случилось 3 февраля. Маршрутное такси въехало в грейдер для уборки снега, на момент столкновения в маршрутке находились пять пассажиров.

Как сообщает kursdela.biz, техника расчищала парковочные места. Водитель маршрутки отказывается признавать свою вину и ссылается на то, что снегоуборщик оказался на середине дороги внезапно, тем самым спровоцировав ДТП. Столкновение произошло в районе остановки “Академическая”.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter