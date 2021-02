Юный житель села Агиртамак Туймазинского района Данил Фаттахов самостоятельно слепил из снега шестметровый зерновоз. Его автомобиль виден с дороги Туймазы-Тюменяк и он радует всех водителей.

Сам мальчик рассказал Mkset о том, что начал строить фигуру с декабря. Делает все сам, никто ему не помогает. При этом подобные скульптуры из снега он делает второй год. В прошлом году он слепил танк, однако фотографий поделки не сохранилось. Video: соцсети Также мальчик рассказал, что ни на какие кружки не ходит и всему научился сам. Кто-то из проезжих снял мальчика на видео и опубликовал в соцсетях. Теперь о талантливом восьмикласснике из Туймазинского района знает вся Башкирия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter