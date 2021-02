Калининский районный суд Уфы вынес приговор 35-летнему депутату сельсовета Бакалинского района. Чиновник признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в августе 2020 года депутат заказал в интернет-магазине наркотики. После получения товара он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли из его сумки три пакетика синтетических наркотиков. Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

