В Уфе рассмотрение дела Виталия Буркина отложили на 13 февраля

В Кировском суде Уфы рассматривается иск Виталия Буркина к адвокатской палате Башкирии.

Сегодня в Кировском районном суде Уфы прошло заседание по иску Виталия Буркина. Напомним, что в прошлом году его лишили адвокатского статуса за посты в социальных сетях. Он направил в суд иск к адвокатской палате с просьбой восстановить его в адвокатском статусе.

На слушания дела пришло много журналистов и общественников. Еще на входе в суд приставы особо тщательно досматривали всех слушателей. Судебные приставы еще на входе сообщили журналистам, которые были с видеоаппаратурой, что «судья запретил съемку».

Небольшой кабинет судьи Ильдара Сиражетдинова не смог бы вместить в себя всех желающих поприсутствовать на слушаниях.

Перед началом процесса судья попросил удалится всех слушателей, так как, по его словам, планировалось провести только «подготовку дела». Позже некоторые из них все же смогли зайти в кабинет Сиражетдинова.

Виталий Буркин заявил ходатайство о том, чтобы уже сегодня перешли к рассмотрению дела по существу. Однако представители адвокатской палаты выступили против.

- В связи с тем, что на прошлом судебном заседании были привлечены третьи лица: управление юстиции, совет адвокатской палаты, репутационная комиссия. Времени не прошло в соответствии с нормами ГПК (гражданско-процессуального кодекса) по назначению судебного заседания. Прошу отложить судебное заседание на то время, которое установлено, - сказала представитель адвокатской палаты.