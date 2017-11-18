В комиссии, лишившей статуса адвоката Буркина, обнаружили нарушение закона

Оказалось, что один из её членов не имел права входить в состав комиссии.

Заместитель председателя квалификационной комиссии Адвокатской палаты Башкирии Ромео Фаркушин, не имеет права занимать свой пост, эту информацию подтвердил уфимскому бюро «Эха Москвы» вице-председатель комиссии Ильшат Махмутов. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» регламентирующий работу квалификационных комиссий при адвокатских палатах, разрешает включать в орган лишь адвокатов со стажем не менее пяти лет. Согласно информации издания Фаркушин был внесён в реестр адвокатов лишь 7 декабря 2012 года, а значит не имеет необходимого опыта. Однако в адвокатской палате считают, что отменять принятые комиссией решения не стоит.

- Даже если предположить, что Фарухшин не имел права быть членом комиссии, то остальные члены комиссии то имеют права голоса. Кроме того, голос Фарукшина не является решающим, - пояснил «Эху» вице-председатель Адвокатской палаты в Башкирии Ильшат Махмутов.