Судья по делу бывшего уфимского адвоката Виталия Буркина взял самоотвод

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лишённый статуса адвокат считает, что таким образом пытаются затянуть процесс.
Сегодня в Кировском суде Уфы рассматривался иск Виталия Буркина к адвокатской палате Башкирии. В иске Буркин, пытается оспорить решение палаты, лишившей его статуса адвоката. После того, как представители истца подали ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион, судья взяла самоотвод, обосновав это тем, что имеет родственные связи с одной из сторон конфликта.
Сам адвокат считает самоотвод судьи попыткой затянуть процесс, и обращает внимание на тот факт, что судья так и не сказала, кому является родственником.
В ближайшее время председатель Кировского районного суда Уфы должен будет назначить другого судью, который продолжит рассмотрение дела.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей