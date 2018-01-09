Судья по делу бывшего уфимского адвоката Виталия Буркина взял самоотвод

Лишённый статуса адвокат считает, что таким образом пытаются затянуть процесс.

Сегодня в Кировском суде Уфы рассматривался иск Виталия Буркина к адвокатской палате Башкирии. В иске Буркин, пытается оспорить решение палаты, лишившей его статуса адвоката. После того, как представители истца подали ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион, судья взяла самоотвод, обосновав это тем, что имеет родственные связи с одной из сторон конфликта.