В Башкирии за минувшие сутки 168 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии количество зараженных выросло до 19 910 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии.

Также специалисты отмечают, что всего от коронавируса выздоровели 15 281 человек. За прошедший день выздоровели 87 пациентов. Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях, что во многих городах и селах в новогодние праздники были организованы игры, состязания, хороводы. При этом, по мнению врачей, на улице коронавирус не страшен.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter