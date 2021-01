За минувшие сутки подтверждено 169 новых ковид-пациентов. Данные предоставил оперштаб Башкирии.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 19 572. При этом от коронавируса вылечились 15 179 человек, в том числе за прошедшие сутки — 23. В настоящее время на лечении находятся 4 246 пациентов. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в республике скончались три человека.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter