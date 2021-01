В Башкирии за минувшие сутки 170 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии количество зараженных выросло до 19 742 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии.

За прошедший день от коронавируса вылечились 15 пациентов. За все время побороть болезнь удалось 15 194 людям. Оперштаб данные о скончавшихся за минувшие сутки от коронавируса пациентах не сообщает. Напомним, накануне от последствий страшной болезни скончались три человека. Было подтверждено 169 новых ковид-пациентов.

