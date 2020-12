Сегодня, 4 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о признании 31 декабря выходным днем, сообщается на сайте мэрии города Казань.

Чтобы компенсировать количество рабочих дней, правительство соседней республики приняло решение сделать 26 декабря, субботу, рабочим днем. Отметим, что в Башкирии решение по данному вопросу пока не принято. В пресс-службе правительстве Башкирии Mkset сообщили, что на сегодняшний день 31 декабря считается рабочим днем. Как только будет принято решение, его обнародуют.

