Астрологи рассказали, как поймать удачу в выходные дни

Эксперты по звездам определили план действий для каждого из нас. Эти советы подходят всем, вне зависимости от знака Зодиака.

Чем можно заниматься по субботам? Для кого-то суббота — выходной день. Но только знайте, субботами правит строгий Сатурн. Он, проявляя строгость во всем, требует, чтобы дом был приведен в порядок. Так что день вполне можно использовать для генеральной уборки. А покуда будете возиться с пылесосом, гладить гору белья, то и мысли придут в некое равновесие. Привести в порядок чувства и мысли куда сложнее, но когда это делается попутно с физическими нагрузками, то все происходит как бы само собой и очень удачно. Может посетить светлая идея: как восстановить отношения с неким человеком или объясниться с кем-то. Именно в день Сатурна и придет гениальное решение проблемы. Да и интересующая вас персона не станет скрывать своего истинного отношения к вам. Разговор получится откровенным. Не пытайтесь обманывать, хитрить в этот день, ведь Сатурн еще и стоит на страже закона. Напротив, в этот день надо демонстрировать ваши искренние намерения, показывать свою честность, ясность и чистоту помыслов. Между прочим, даже шутки в этот день не будут восприняты должным образом. Так что будьте осторожнее! В субботу люди с трудом воспринимают что-то новое. Сатурн по сути консерватор. Отсюда и нежелание что-то менять, прислушиваться к революционным идеям. Зато самое время вспомнить о семейных ценностях, традициях или посетить краеведческий музей с детьми, которые легче воспримут рассказ экскурсовода о традициях и быте своих предков. На стол в первый выходной день недели лучше подавать блюда, приготовленные по традиционным, проверенным рецептам. Ваши кулинарные эксперименты вряд ли будут в этот день оценены домочадцами или гостями. Женщинам Сатурн предписывает по субботам заниматься исключительно женскими делами — приготовлением пищи, уборкой, стиркой. А мужчинам, соответственно, мужскими. Хотя сильная половина должна разделить с супругой все обязанности по дому. Это только сплотит семью, добавит теплоты, доверия во взаимоотношения семейной пары. Не забывайте и пожилых родственниках — в субботу их надо навестить или непременно позвонить, справиться о самочувствии. Строгий и точно следующий букве закона Сатурн не одобряет ни легкомыслия, ни излишней чувствительности. Помните о том, что за все свои слова и поступки вы несете ответственность. Об этом, конечно, не стоит забывать в любой день недели, но в субботу особенно. Не давайте воли дурному настроению и негативным эмоциям. Не ссорьтесь. Не спорьте с людьми. Не предавайтесь чревоугодию, и, тем паче, не злоупотребляйте спиртными напитками, несмотря на то, что впереди еще один выходной. Как поймать удачу в воскресенье? И вот он самый любимый многими день — воскресенье! А управляет этим днем самая яркая и сильная из планет — Солнце. В воскресенье откажитесь от обсуждения вселенских проблем. Разговоры лучше вести о тех, кто рядом с вами, о проблемах семьи, а не всего города, индивидуальности и особенности тех, кто вам дорог— вот на чем надо сосредоточиться в воскресенье. Не мешайте людям проявлять эти качества, пусть каждый из домочадцев займется тем, чем считает нужным. Солнце, огромное и золотое, провоцирует людей по воскресеньям на проявление максимализма! Вот почему в воскресенье мы так часто верим тому, кто беззастенчиво сулит золотые горы. Этим можно воспользоваться в своих целях. Но одновременно надо держать ухо востро и не верить всем, кто обещает в воскресенье слишком много. К сожалению, часто эти посулы не всегда выполнимы. Еще одна провокационная особенность воскресенья — у нас обостряется чувство зависти. Да, не надо отрицать, так или иначе это качество присуще всем нам. Возможно, это испытание ниспослано нам благородным Солнцем. Так, выдержите его достойно и не идите на поводу у своих жадности зависти. Если к вам в дом в воскресенье пришли друзья, примите их гостеприимно, проявите щедрость и великодушие. А еще в воскресенье показаны самые смелые кулинарные эксперименты. Чем не повод порадовать вкусненьким и необычным себя и близких? Так проявите творчество, колдуя у плиты, — новое блюдо непременно будет высоко оценено и домочадцами, и гостями.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter