Астрологи рассказали, как поймать удачу в выходные дни

Для кого-то суббота — выходной день. Но только знайте, субботами правит строгий Сатурн. Он, проявляя строгость во всем, требует, чтобы дом был приведен в порядок. Так что день вполне можно использовать для генеральной уборки. А покуда будете возиться с пылесосом, гладить гору белья, то и мысли придут в некое равновесие. Привести в порядок чувства и мысли куда сложнее, но когда это делается попутно с физическими нагрузками, то все происходит как бы само собой и очень удачно. Может посетить светлая идея: как восстановить отношения с неким человеком или объясниться с кем-то. Именно в день Сатурна и придет гениальное решение проблемы. Да и интересующая вас персона не станет скрывать своего истинного отношения к вам. Разговор получится откровенным.