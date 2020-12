В Башкирии министерство семьи, труда и соцзащиты опубликовало информацию о новогодних праздниках. Жители республики будут отдыхать с 1 по 10 января включительно.

В следующем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Согласно постановлению правительства, их перенесут на конец 2021 года – на 5 ноября и 31 декабря. В 2020 году последний день декабря объявлен рабочим и сокращенным днем. К слову, праздничные дни не входят в число календарных отпускных дней.

