В Башкирии укравший коляску ребенка-инвалида пойдет под суд

Житель деревни Матвеево Кушнаренковского района осужден по статье «Кража», сообщают «Вести-Башкортостан».

В мае текущего года мужчину украл из подъезда детскую инвалидную коляску. Стоимость ущерба составила 120 тысяч рублей. Супруга обвиняемого узнала, что коляску украли у инвалида-колясочника и вернула украденное потерпевшей.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и сообщил, что украл коляску для своего ребенка-инвалида. Мужчина ранее был осужден за кражу.

- На новую коляску у меня денег не было, коляску я украл, чтобы встретиться со своим ребенком, - заявил мужчина.