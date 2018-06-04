В Башкирии смертность среди сельчан выше, чем среди горожан

Башкортостантат опубликовал данные об уровне смертности в республике за прошлый год. Несмотря на то, что по большому счету в 2017 году наблюдалось снижение общего числа умерших, аналитики отметили ряд тревожных симптомов.

По официальным данным, в 2017 году в регионе умерло 50387 человек и родилось 49315 детей, соответственно, естественная убыль населения составила 1072 человека. Республиканский общий коэффициент смертности составил – 12,4.

По-прежнему более высокий уровень смертности отмечен среди сельского населения, вдобавок количество умерших в прошлом году мужчин значительно превышает число скончавшихся женщин.

Четверть от общего числа умерших жителей республики составляют люди трудоспособного возраста, такая пропорция сохраняется и в городе, и на селе. Как отметили аналитики, трудоспособного населения стало умирать меньше, для сравнения в 2016 году их доля в общем числе скончавшихся жителей Башкирии составляла 26,2%, а в 2010 году – 28,9%.

- Вместе с тем вопрос преждевременной смертности остается острым. Среди причин смерти наиболее распространенными остаются болезни системы кровообращения – 41,1%, новообразования – 14,6%, - подчеркивают эксперты.