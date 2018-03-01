В Башкирии сократилась смертность, а количество родившихся увеличилось
Сегодня, 11:28ОбществоЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в регионах.
Росстат опубликовал свежие данные о демографической ситуации в Башкирии. По этим данным, в Башкирии в январе текущего года родилось 4125 детей, что на 134 ребенка больше, чем в тот же период прошлого, 2017-го года, сообщает Росстат.
В январе умерло 4535 человек, тогда как в январе 2018-го – 5079 человек.
Браков в республике зарегистрировано 1319, а разводов 1305.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей