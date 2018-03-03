В Росстате опубликовали данные об основных причинах смертности в Башкирии

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По смертности республика занимает первое место в ПФО.
Аналитики Росстата в очередной раз опубликовали данные о причинах смертности в регионах страны. В очередной раз лидирующей причиной смертности в нашем регионе стали болезни системы кровообращения (1814 человек), новообразования (576), болезни органов пищеварения (205), дыхания (175), паразитарных болезней. При этом по итогам января 2018 года в Башкирии умерло меньше человек чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако, если сравнивать с данными по ПФО, то по количеству смертей республика занимает первое место. На втором – Нижегородская область (4 324), на третьем – Татарстан (4 003).
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