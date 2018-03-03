Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Росстате опубликовали данные об основных причинах смертности в Башкирии
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
738fd5774a750e315e1d95ee94850904

В Росстате опубликовали данные об основных причинах смертности в Башкирии

Сегодня, 10:15Общество
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Эксперт: жертвами «колдунов» уже стали 10% взрослого населения Уфы
В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии