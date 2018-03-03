В Росстате опубликовали данные об основных причинах смертности в Башкирии

Аналитики Росстата в очередной раз опубликовали данные о причинах смертности в регионах страны. В очередной раз лидирующей причиной смертности в нашем регионе стали болезни системы кровообращения (1814 человек), новообразования (576), болезни органов пищеварения (205), дыхания (175), паразитарных болезней. При этом по итогам января 2018 года в Башкирии умерло меньше человек чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.