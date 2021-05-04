В Башкирии мошенники пытались продать недвижимость сидящего в колонии заключенного

В Башкирии мошенники пытались продать недвижимость сидящего в колонии заключенного
В Башкирии мошенники пытались продать недвижимость сидящего в колонии заключенного
Сегодня, 17:19ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии неизвестные пытались продать продать недвижимость человека, который отбывает наказание в колонии. Мошенники подали поддельные документы для регистрации перехода права собственности на жилой дом и землю заключенного в региональный Росреестр, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили, что продавец недвижимости сейчас находится в заключении. Кроме того, его недвижимость имеет отметку о невозможности осуществления сделок купли-продажи без личного участия собственника.

Поскольку владелец дома и земли не мог лично обратиться с заявлением о регистрации перехода права собственности на принадлежащую ему недвижимость, работники Росреестра предположили, что при совершении сделки использовался поддельный паспорт на имя продавца.

Материалы о возможном мошенничестве направили в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Как отметили в ведомстве, чтобы обезопасить себя от мошеннических схем с недвижимостью, следует в Росреестре или в МФЦ поставить на свои объекты отметку о том, что регистрировать переход права на недвижимость можно только при присутствии владельца. При наличии такой записи в реестре недвижимости заявления и документы, представленные третьими лицами, будут сразу отклоняться. Данная услуга бесплатна.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы