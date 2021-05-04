В Башкирии мошенники пытались продать недвижимость сидящего в колонии заключенного

В Башкирии неизвестные пытались продать продать недвижимость человека, который отбывает наказание в колонии. Мошенники подали поддельные документы для регистрации перехода права собственности на жилой дом и землю заключенного в региональный Росреестр, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили, что продавец недвижимости сейчас находится в заключении. Кроме того, его недвижимость имеет отметку о невозможности осуществления сделок купли-продажи без личного участия собственника. Поскольку владелец дома и земли не мог лично обратиться с заявлением о регистрации перехода права собственности на принадлежащую ему недвижимость, работники Росреестра предположили, что при совершении сделки использовался поддельный паспорт на имя продавца. Материалы о возможном мошенничестве направили в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер. Как отметили в ведомстве, чтобы обезопасить себя от мошеннических схем с недвижимостью, следует в Росреестре или в МФЦ поставить на свои объекты отметку о том, что регистрировать переход права на недвижимость можно только при присутствии владельца. При наличии такой записи в реестре недвижимости заявления и документы, представленные третьими лицами, будут сразу отклоняться. Данная услуга бесплатна.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter