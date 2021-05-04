В Уфе расселят пострадавший от взрыва дом

В Уфе расселят пострадавший от взрыва дом
В Уфе расселят пострадавший от взрыва дом
Сегодня, 14:54ПроисшествияАнна КононоваФото: Mkset.ru
Двухэтажный дом на улице Пекинской, в котором в январе 2020 года из-за хлопка газа обрушился потолок, решили расселить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

По данным издания, ранее планировалось восстановить дом. Работы оценивались в 5,7 миллиона рублей. Однако дом всё-таки решили расселить. В мэрии Уфы сообщили ТАСС, что в настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Проект, в который вошел и дом № 16 на улице Пекинской, находится на этапе согласования.

После подписания и утверждения этой программы начнется ее реализация, и будут определены конкретные сроки расселения жителей этого дома, рассказали в администрации.

Здание построено в 1953 году. В доме из 18 квартир проживали 54 человека. После инцидента в пункте временного размещения находятся два человека.

Напомним, тогда из-за хлопка газа обрушился потолок, пострадали три человека. Среди них — 15-летний подросток, 32-летний мужчина, 37-летняя женщина. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, позже он скончался.

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