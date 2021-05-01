В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
1 мая, 17:04ПроисшествияКарина МамаеваФото: МЧС по РБ
В Гафурийском районе Башкирии произошел пожар, при котором погиб человек. В селе Красноусольский загорелся дом по улице Фрунзе накануне вечером, 30 апреля.

На место в срочном порядке прибыли спасатели МЧС России по Башкирии. Как выяснилось, бревенчатый дом принадлежал двум хозяевам. После ликвидации огня пожарные нашли тело мужчины 68 лет. Дознаватель МЧС России устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Уфе в одной из квартир многоэтажки на улице Габдуллы Амантая произошёл пожар. Очевидцы засняли происходящее на видео. По данным МЧС по РБ, 30 апреля в 19:25 в службу поступило сообщение о возгорании на 7 этаже 18-этажного дома на улице Габдуллы Амантая. Пожарные вывели по лестнице 15 человек. Из здания пришлось эвакуировать 92 человека, в том числе 26 детей.

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