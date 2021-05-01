В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

Напомним, накануне в Уфе в одной из квартир многоэтажки на улице Габдуллы Амантая произошёл пожар. Очевидцы засняли происходящее на видео. По данным МЧС по РБ, 30 апреля в 19:25 в службу поступило сообщение о возгорании на 7 этаже 18-этажного дома на улице Габдуллы Амантая. Пожарные вывели по лестнице 15 человек. Из здания пришлось эвакуировать 92 человека, в том числе 26 детей.