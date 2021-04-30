Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с жильцами дома, который собираются снести

Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с жильцами дома, который собираются снести
Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с жильцами дома, который собираются снести
30 апреля, 15:11ГородАнна Кононова
Вчера, 29 апреля, жители дома № 5/3 по улице Карла Маркса в Уфе подписали с администрацией города мировое соглашение, сообщает активистка Алла Яковлева. Мэрия обязалась оплатить стоимость экспертизы, которую суд возложил на жильцов.

Так, администрация оплатит 149 тысяч рублей за проведение экспертизы на аварийность дома.

Я считаю, что это правильный шаг (или может хороший посыл со стороны администрации), так как во время судебных разбирательств на проведении ещё одной экспертизы настаивал как раз город, пишет Алла Яковлева в соцсетях.

Напомним, дом № 5/3 на улице Карла Маркса планируют снести ради строительства здания Арбитражного суда. Жильцы при этом не раз протестовали против сноса якобы аварийного дома: выходили на пикеты, в том числе, на Красную площадь. Они считают, что здание надежно, что подтвердили суды и экспертизы. Однако мэрия настояла на проведении ещё одной экспертизы, которая признала дом аварийным, и подавала иск в Верховный суд. Он удовлетворил требования администрации и обязал жителей оплатить проведенную экспертизу на 149 тысяч рублей. После очередного пикета мэр Уфы Сергей Греков встретился с жительницей дома Дианой Масагутовой и пообещал, что жильцы получат достойную компенсацию за расселение.

Материалы по теме:
Администрация УфыБашкирияУфамэрия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы