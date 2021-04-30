Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с жильцами дома, который собираются снести

Напомним, дом № 5/3 на улице Карла Маркса планируют снести ради строительства здания Арбитражного суда. Жильцы при этом не раз протестовали против сноса якобы аварийного дома: выходили на пикеты, в том числе, на Красную площадь. Они считают, что здание надежно, что подтвердили суды и экспертизы. Однако мэрия настояла на проведении ещё одной экспертизы, которая признала дом аварийным, и подавала иск в Верховный суд. Он удовлетворил требования администрации и обязал жителей оплатить проведенную экспертизу на 149 тысяч рублей. После очередного пикета мэр Уфы Сергей Греков встретился с жительницей дома Дианой Масагутовой и пообещал, что жильцы получат достойную компенсацию за расселение.