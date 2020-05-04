В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 80 человек

По данным центра, в Башкирии к настоящему моменту зарегистрировано 1120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек.

О случаях смерти традиционно не сообщается, к настоящему моменту число умерших от коронавируса по-прежнему остается 14.

Сообщается, что в России за последние сутки подтвержден 10 581 случай в 82 регионах. Всего в России заболело 145 268 человек. Более подробная информация о заболевших будет предоставлена чуть позже.