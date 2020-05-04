В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 80 человек
4 мая, 13:11ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Информацию предоставили в федеральном центре мониторинга ситуации с коронавирусом.
По данным центра, в Башкирии к настоящему моменту зарегистрировано 1120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек.
О случаях смерти традиционно не сообщается, к настоящему моменту число умерших от коронавируса по-прежнему остается 14.
Сообщается, что в России за последние сутки подтвержден 10 581 случай в 82 регионах. Всего в России заболело 145 268 человек. Более подробная информация о заболевших будет предоставлена чуть позже.
Напомним, сегодня в республике введен масочный режим, Радий Хабиров обязал всех в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты.
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