В Уфе в период пандемии коронавируса обнаружили кальянную

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что о кальянной информацию передали местные бдительные граждане, которые позвонили на горячую линию партии по профилактике коронавирусной инфекции.

Заведение работали под видом ресторана в Кировском районе Уфы, попасть туда мог любой желающий. Помимо курительных смесей в меню больше ничего не было, а посетители и сотрудники заведения в момент визита с проверкой общественников, были без масок и средств защиты.

После увиденного общественники вызвали МВД, которые составили протоколы на гостей, директора и продавца, всех посетителей кальянной доставили в участок за нарушение режима самоизоляции.