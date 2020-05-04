В Уфе в период пандемии коронавируса обнаружили кальянную
Кальянная работала, несмотря на запрет в период пандемии.
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что о кальянной информацию передали местные бдительные граждане, которые позвонили на горячую линию партии по профилактике коронавирусной инфекции.
Заведение работали под видом ресторана в Кировском районе Уфы, попасть туда мог любой желающий. Помимо курительных смесей в меню больше ничего не было, а посетители и сотрудники заведения в момент визита с проверкой общественников, были без масок и средств защиты.
После увиденного общественники вызвали МВД, которые составили протоколы на гостей, директора и продавца, всех посетителей кальянной доставили в участок за нарушение режима самоизоляции.
Напомним, ранее в Стерлитамаке был найден работающий клуб, сотрудники которого говорили, что надо сидеть дома тем, кто более. В Уфе также о этого нашли клуб с подростками в самом начале объявленного режима самоизоляции.