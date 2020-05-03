Глава исполкома «ЕР» в Башкирии рассказал о проверке его близких на коронавирус

Сегодня, 3 мая, вечером, глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, который накануне был госпитализирован с пневмонией, опубликовал в соцсетях пост с рассказом о своем самочувствии.

Напомним, тест показал, что Рустем Ахмадинуров заражен коронавирусной инфекцией. Об этом первым соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Днем Медиакорсеть связалась с Рустемом Ахмадинуровым и поинтересовалась его самочувствием. Политик сообщил, что у него по-прежнему держится высокая температура, но в целом состояние стабильное.

В своем нынешнем сообщении Рустем Ахмадинуров поблагодарил всех, кто беспокоится о нем.

Его коллеги и близкие, с кем он общался в последние полмесяца, находятся в строгой самоизоляции. У них взяты тесты на коронавирус. Пока ни у супруги Ахмадинурова, ни у других людей, входящих в список его контактов, коронавирус не выявлен. Но исследования продолжаются.

Рустем Ахмадинуров признался, что заражение стало для него неожиданностью, поскольку он старался везде ходить в маске и соблюдать дистанцию, включая благотворительные акции по доставке продуктовых наборов в города и районы республики.

- Последние новости, в том числе о премьере Мишустине и федеральном министре Якушеве говорят, что от этой заразы никто не застрахован. Берегите себя. Расслабляться ещё рано, - отметил Рустем Ахмадинуров.