У прибывших в Башкирию вахтовиков подозревают наличие коронавируса

На оперативном совещании в правительстве региона сообщили, что теперь срок обсервации для вахтовиков, которые прибыли из Якутии, продлится до 21 дня вместо заявленных ранее двух недель.

«Мы должны создать условия: нормальное питание, нормальный быт, и данные заведения должны быть под охраной. Если нам придут другие указания – сделаем 14», – отметил Хабиров.

По его словам, из Якутии в Башкирию сейчас прибыли 4 борта с вахтовиками, всего – 400 человек. Всего жителей, которые оказались в опасной зоне – 1800.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин добавил, что среди прибывших вахтовиков из Якутии был обнаружен мужчина с признаками коронавируса, которого сейчас уже перевели в госпитальную базу, начата профилактическая лекарственная терапия.