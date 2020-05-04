Министр здравоохранения сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве республики руководитель регионального министерства сообщил, что в Башкирии в настоящий момент госпитализировано 438 человек из 1102 заболевших коронавирусом.

Максим Забелин также подтвердил, что за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек, рост числа инфицированных он оуенил от 8 до 9%. При этом новых смертей от COVID-19 зарегистрировано не было.

По словам руководителя министерства, в удовлетворительном состоянии сейчас находятся 219 человек, в состоянии средней тяжести – 188 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ – 19 человек. Амбулаторно лечение получают 385 человек, с выздоровлением выписали 255 пациентов, причем только 70 за прошедшие сутки.