«Прошу меня понять»: глава Башкирии прокомментировал прилет 200 вахтовиков из Якутии

Сегодня, 3 мая, поздно вечером в Уфу прилетел первый самолет с 200 вахтовиками с Чаяндинского месторождения из Якутии. Напомним, с просьбой позаботиться об этих людях к властям Башкирии обратился их работодатель — руководство компании «СтройТрансНефтеГаз», как и к главам других регионов страны, уроженцы которых оказались на работе на месторождении.

По словам Радия Хабирова, Башкирия первой приняла земляков, работавших на вахте на Чаяндинском месторождении. В этот раз прилетели 200 человек, но на злополучной вахте в Якутии осталось еще 1600 жителей Башкирии.

Глава Башкирии уточнил, что, принимая данное решение, он осознавал, что среди вахтовиков могут быть зараженные коронавирусом люди, которые могут представлять опасность для других. Конечно, забота о вахтовиках ляжет новым бременем на плечи медиков Башкирии.

Сразу после прибытия все вахтовики будут помещены в обсерваторы, где у них возьмут тесты на коронавирус.

«Прошу меня понять», — так закончил свой пост Радий Хабиров.