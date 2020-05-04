Стало известно, в каких районах Башкирии лечится больше пациентов с коронавирусом

По данным на 12 часов 4 мая, всего в Башкирии зарегистрировано 1102 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки добавились 80 подтвержденных результатов COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 445 человека.Из них в удовлетворительном состоянии – 298, состоянии средней тяжести – 113 человек, тяжелых – 34 (из них на ИВЛ – 18 человек)

Больше всего пациентов с коронавирусом по-прежнему в клинике БГМУ - 72 человек. Прибавилось за сутки пациентов в ГКБ №5 - там теперь 47 пациентов, а в ГКБ №8 уменьшилось и стало 33 пациентов,

В Белебеевской ЦРБ - 42 пациента, в республиканской инфекционной больнице - 31 человек, в РКБ имени Куватова - 32 человека, Нефтекамской городской больнице - 40 человек, в ЦГБ Кумертау - 11, в Демской больнице - 12, в Салаватской горбольнице и ГКБ №18 Уфы - по 10 пациентов.