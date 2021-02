Жительница Башкирии сообщила о невыплате зарплаты сотрудникам скорой помощи

К главе Башкирии Радию Хабирову через электронную приемную обратилась жительница республики по поводу невыплат заработной платы водителям Раевской ЦРБ.

Заявительница рассказала, что некоторым сотрудникам (водителям и медсестрам), в том числе её отцу, всё еще не поступила зарплата за январь, а за декабрь выплатили только в конце января. И за январь выплатили только аванс в размере 1 тысячи рублей. Как водители за этот аванс, 1 тысячи рублей, должны содержать семью, где по 3 — 4 детей? интересуется она. Жительница Башкирии просит принять обращение и решить проблему водителей и медсестер. Mkset обратился за комментарием в Республиканский профсоюз работников здравоохранения, в котором сообщили, что в адрес учреждения не поступало обращений от сотрудников больницы ни по горячей линии, ни напрямую. В Минздраве Башкирии пояснили, что, по информации Раевской ЦРБ, выплаты производятся своевременно и в полном объеме, в соответствии с нормативными документами. Относительно случая, о котором пишет заявитель, нужно разбираться в частном порядке.

