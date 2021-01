В Караидельской и Кушнаренковской ЦРБ Башкирии с января для сотрудников скорой и неотложной помощи предусмотрены повышенные выплаты за работу в ночное время до 50%. Об этом сообщает республиканский профсоюз работников здравоохранения.

В Караидельской ЦРБ доплаты увеличены с 30 до 50%. При этом повышение коснется 35 сотрудников. Они будут получать дополнительные выплаты в течение трех лет. Отмечается, что именно республиканский профсоюз работников здравоохранения инициировал процесс повышения выплат за ночные дежурства сотрудников СМП. Юристы проанализировали Коллективные договоры медучреждений и выявили, что в 13 больницах показатели оказались ниже. Предписания были направлены руководителям больниц.

