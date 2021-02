В Бакалинском районе мировой судья вынес приговор 51-летнему местному жителю, который ударил школьника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что супруга мужчины работает в средней школе села Старокуручево учителем. Ученик седьмого класса нередко срывал уроки и плохо себя вел. Об этом женщина и рассказала своему мужу. После чего он встретил мальчика на улице и нанес удар по переносице. Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter