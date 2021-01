Владимир Путин подарил школьнику из Башкирии свою фотографию с автографом

Такое желание в канун Нового года загадал 17-летний Артем Ганиев из Уфимского района Башкирии. Молодой человек написал письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Proural.info.

Подарок Артему вручил главный федеральный инспектор по Башкирии в приемной президента Михаил Закомалдин. Он поблагодарил молодого человека и пожелал ему успехов в учебе и здоровья. Артем Ганиев — лицеист из Булгаково. Кроме того, он является отличником в учебе, но вот с будущей профессией пока не определился. Однако парень считает, что самое главное — он патриот и любит свою страну, а также уважает президента за работу. Он для меня пример настоящего мужчины, руководителя с большой буквы. В своем письме я просил Владимира Владимировича и о личной встрече, о совместной фотографии. Но думаю, все еще впереди, поделился Артем. Молодому человеку также провели экскурсию в приемной президента и рассказали о работе учреждения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter