Власти‌ ‌ХМАО‌ ‌будут‌ ‌компенсировать‌ ‌школьникам-льготникам‌ ‌пропущенные‌ ‌обеды‌

По словам главы департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексея Дренина, стоимость одного дня питания выросла на 100 рублей. Кроме этого, ученики льготных категорий будут получать компенсацию за обеды, которые пропущены из-за дистанционного обучения, пишет infox.ru.