Власти‌ ‌ХМАО‌ ‌будут‌ ‌компенсировать‌ ‌школьникам-льготникам‌ ‌пропущенные‌ ‌обеды‌

Власти‌ ‌ХМАО‌ ‌будут‌ ‌компенсировать‌ ‌школьникам-льготникам‌ ‌пропущенные‌ ‌обеды‌

Вчера, 17:20ОбществоPhoto: pxhere.com
Администрация Югры приняла решение об изменении порядка обеспечения горячим питанием школьников начальных классов.

По словам главы департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексея Дренина, стоимость одного дня питания выросла на 100 рублей. Кроме этого, ученики льготных категорий будут получать компенсацию за обеды, которые пропущены из-за дистанционного обучения, пишет infox.ru.

В свою очередь, губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что замена двухразового питания школьников-льготников на денежную компенсацию действует с сентября прошлого года. Норма действует вне зависимости от введения или отмены режима повышенной готовности.

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