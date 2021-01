Власти‌ ‌ХМАО‌ ‌будут‌ ‌компенсировать‌ ‌школьникам-льготникам‌ ‌пропущенные‌ ‌обеды‌

Администрация Югры приняла решение об изменении порядка обеспечения горячим питанием школьников начальных классов.

По словам главы департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексея Дренина, стоимость одного дня питания выросла на 100 рублей. Кроме этого, ученики льготных категорий будут получать компенсацию за обеды, которые пропущены из-за дистанционного обучения, пишет infox.ru. В свою очередь, губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что замена двухразового питания школьников-льготников на денежную компенсацию действует с сентября прошлого года. Норма действует вне зависимости от введения или отмены режима повышенной готовности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter