Радий Хабиров называл преступным призывы в TikTok выйти школьникам на митинг

Об этом он рассказал на заседании Общественной палаты Башкирии

Радий Хабиров прокомментировал призывы прийти на митинг в поддержку Алексея Навального, опубликованные в социальных сетях, в том числе в ТикТок. - Возьмем ТикТок. Сегодня, вчера, просто такая идет агитация прийти на этот митинг. А я не понимаю, вот сидят мальчишки и девчонки 12-13 лет, во-первых, мне кажется, это просто преступно с человеческой точки зрения - детей толкать на политические события, которые вообще-то дело взрослых людей. Вот это очень преступно, на мой взгляд. <...> Мы сегодня специально со многими коллегами из министерства образования проговаривали, чтобы объяснить через родителей, через школы, учителей, что мы бы не хотели, конечно, чтобы дети туда ходили. Тем более, что этот митинг незаконный, - сказал Радий Хабиров.

