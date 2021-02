Сегодня, 1 февраля, в Башкирии ожидается относительно спокойная погода без осадков, однако днем местами все же может пойти мокрый снег. В связи со скорым потепление на дорогах следует быть осторожнее из-за гололедицы. Ветер теплый, с порывами. Температура воздуха ночью -4,-9°, по востоку до -16°, днем 0,-5°.

Во вторник погода существенно не изменится. Ночью и днем в республике ожидается слабое выпадение осадков с чередованием с метелью. Стоит опасаться налипание снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем +3,-2°. Середина недели окажется такой же теплой. Местами по республике пронесется метель из мокрого снега и западного ветра. На дорога также будет преобладать гололед. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем 0,-5°.

