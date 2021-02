В Башкирии ждут резкого ухудшения погоды

МЧС Башкирии предупредило о предстоящем ухудшении погоды.

Сегодня, 31 января, по Башкирии и в Уфе, по прогнозам синоптиков, погода должна существенно ухудшиться. На основании этого прогноза региональное управление МЧС подготовило штормовое предупреждение и разослало его абонентам сотовой связи. Спасатели предупредили население об ухудшении дорожной ситуации из-за гололедицы, а также о сокращении видимости на трассе до 500 метров из-за тумана и снегопада. Температура воздуха утром -9…-14 градусов, днем воздух прогреется до -6 градусов. В течение дня ожидается южный ветер со скоростью не сильнее 10 метров в секунду.

