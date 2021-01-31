В Башкирии ждут резкого ухудшения погоды

В Башкирии ждут резкого ухудшения погоды

Вчера, 08:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
МЧС Башкирии предупредило о предстоящем ухудшении погоды.

Сегодня, 31 января, по Башкирии и в Уфе, по прогнозам синоптиков, погода должна существенно ухудшиться.

На основании этого прогноза региональное управление МЧС подготовило штормовое предупреждение и разослало его абонентам сотовой связи.

Спасатели предупредили население об ухудшении дорожной ситуации из-за гололедицы, а также о сокращении видимости на трассе до 500 метров из-за тумана и снегопада.

Температура воздуха утром -9…-14 градусов, днем воздух прогреется до -6 градусов.

В течение дня ожидается южный ветер со скоростью не сильнее 10 метров в секунду.

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