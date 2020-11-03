Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

Он отметил, что эпидобстановка из-за распространения коронавируса остается сложной. В связи с этим необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Он попросил усилить рейды в общественных местах, в частности, в парках, скверах, общественном транспорте и объектах торговли.