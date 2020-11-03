Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

Вчера, 10:32ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На еженедельном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов напомнил о мерах безопасности в период распространения коронавируса.

Он отметил, что эпидобстановка из-за распространения коронавируса остается сложной. В связи с этим необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Он попросил усилить рейды в общественных местах, в частности, в парках, скверах, общественном транспорте и объектах торговли.

Жителям постоянно следует напоминать об обязательном ношении масок в общественных местах, проводить профилактические беседы. Кто будет пренебрегать, привлекайте к административной ответственности, составляйте протоколы. К сожалению, другого выхода нет, сказал Радмил Муслимов.

Также он вновь рекомендовал работодателям перевести своих сотрудников на удалённую работу.

Напомним, за прошедшие сутки подтверждено 95 новых ковид-пациентов. Общее число заболевших составило 11051.

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