Врио мэра Уфы поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима

На еженедельном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов напомнил о мерах безопасности в период распространения коронавируса.

Он отметил, что эпидобстановка из-за распространения коронавируса остается сложной. В связи с этим необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Он попросил усилить рейды в общественных местах, в частности, в парках, скверах, общественном транспорте и объектах торговли. Жителям постоянно следует напоминать об обязательном ношении масок в общественных местах, проводить профилактические беседы. Кто будет пренебрегать, привлекайте к административной ответственности, составляйте протоколы. К сожалению, другого выхода нет, сказал Радмил Муслимов. Также он вновь рекомендовал работодателям перевести своих сотрудников на удалённую работу. Напомним, за прошедшие сутки подтверждено 95 новых ковид-пациентов. Общее число заболевших составило 11051.

