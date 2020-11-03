В Башкирии зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 10:20ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании в администрации Уфы рассказала об эпидобстановке в республике.

По данным Галины Перминой, за прошедшие сутки выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составило 11051. Протестирован 1 370 000 человек. В Башкирии также наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Грипп пока не обнаружен. Тем не менее, вакцину получили 36,7% жителей Уфы.

Использовали всю вакцинацию вакцину и уже идет вакцинация за счет средств работодателей. Эту работу надо активизировать нашим работодателям, отметила Галина Пермина.

Напомним, ранее замруководителя РПН сообщала, что в прошлый эпидсезон экономика Башкирии пострадала на полмиллиарда рублей.

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