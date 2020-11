В Башкирии зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании в администрации Уфы рассказала об эпидобстановке в республике.

По данным Галины Перминой, за прошедшие сутки выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составило 11051. Протестирован 1 370 000 человек. В Башкирии также наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Грипп пока не обнаружен. Тем не менее, вакцину получили 36,7% жителей Уфы. Использовали всю вакцинацию вакцину и уже идет вакцинация за счет средств работодателей. Эту работу надо активизировать нашим работодателям, отметила Галина Пермина. Напомним, ранее замруководителя РПН сообщала, что в прошлый эпидсезон экономика Башкирии пострадала на полмиллиарда рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter