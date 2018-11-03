Штрафы ГИБДД можно оплатить в «Одноклассниках»

Оплатить штрафы за нарушение ПДД с помощью социальной сети «Одноклассники» можно уже давно – такая возможность появилась в сентябре 2017 года. Спустя год с лишним функционирования такой возможности аналитики подсчитали, жители каких городов боле охотно пользуются этой современной услугой. Оказалось, что больше всех на оплату штрафов в «ОК» тратят своих денег жители Москвы, Тюмени и Красноярска.

Средний размер штрафа, оплачиваемого через «ОК» москвичом равен 898 рублям – это самая крупная средняя транзакция (платеж) через соцсеть. Причем, эта сумма может включать в себя оплату сразу нескольких штрафов.

На втором месте водитель из Тюмени: он в среднем перечисляет по 458 рублей. На третьем месте водители-нарушители из Красноярска: их средняя сумма платежа равна 431 рублю.

Далее идут города: Новосибирск – 384 рубля, Санкт-Петербург – 382 рубля, Краснодар – 380 рублей, Барнаул – 376 рублей, Воронеж – 363 рубля, Нижний Новгород – 353 рубля, Волгоград – 345 рублей.

Больше всего водителей, оплачивающих штрафы через «ОК», живут в Москве – 17,6% от всех водителей-нарушителей ПДД, использующих специальный сервис. На втором месте жители Краснодара – 6%, на третьем месте Екатеринбуржцы – 4%.

Аналитики также определили, какие виды штрафов, точнее, какие виды нарушений ПДД наиболее популярны среди пользователей сервиса. Оказалось, что на первом месте среди жителей Москвы и Московской области превышение скорости – 62% всех оплаченных через «ОК» штрафов. На втором месте с большим отрывом – нарушение знаков и дорожной разметки – 10,2%. На третьем месте нарушение расположения машины на дороге – 7,7% штрафов.

Оплатить штрафы можно с любого устройства – стационарного или мобильного.