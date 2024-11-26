mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Штрафы пдд

Выбрать дату
2024
Приставы забрали автомобиль прямо на трассе в Башкирии
26 ноября, 07:09
Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу
28 мая, 16:06
Молодые хайпожоры из Уфы извинились на камеру
Задержанных доставили в отдел полиции № 6 УМВД России по Уфе, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
20 мая, 12:07
Гид по выбору самоката: как правильно выбрать модель для ваших приключений
5 апреля, 03:39
В Уфе пьяный мужчина, находящийся в розыске, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
22 марта, 06:52
В ГИБДД Уфы объявили о проведении новой спецоперации
Автоинспекторы сосредоточат внимание на выявлении нарушений на парковках.
12 марта, 09:59
2023
ГИБДД объявили о проведении операции на дорогах Уфы
Об этом сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.
11 декабря 2023, 13:49
В Башкирии погибло 69 человек
17 ноября 2023, 12:12
Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список
18 октября 2023, 04:17
Минтранс Башкирии раскрыл количество ДТП, случившихся в Уфе за сутки
Всего в дорожных авариях, случившихся в течение прошедших суток в Уфе, пострадало 4 человека, сообщили в пресс-службе министерства
2 сентября 2023, 06:47
2020
Штрафы за нарушение ПДД — источник обогащения или способ поддержать инфраструктуру?
6 марта 2020, 08:16
На дорогах Башкирии вдвое увеличится количество камер, фиксирующих нарушения ПДД
Частных, как в некоторых регионах России, среди них нет – все государственные.
4 января 2020, 04:20
2019
В Башкирии собрали более 30 млн рублей штрафов за парковку
16 декабря 2019, 09:52
2018
Штрафы ГИБДД можно оплатить в «Одноклассниках»
3 ноября 2018, 07:30
2017
В России увеличили штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов
10 ноября 2017, 11:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика