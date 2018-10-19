В Башкирии пройдет широкомасштабный рейд ГИБДД

19 октября пройдут массовые проверки водителей, сообщили в госавтоинспекции республики. Традиционные рейдовые мероприятия связаны с увеличением плотности транспортного потока из-за завершения рабочей недели.

Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия в целях своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД. Сопровождаются они массовыми проверками для выявления нетрезвых водителей.

Напомним, только за последнюю неделю сотрудники ГИБДД проверили более 2300 пассажирских автобусов, более 1800 водителей привлекли к административной ответственности за различные виды нарушений правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения был задержан один водитель автобуса.