В Башкирии пройдет широкомасштабный рейд ГИБДД

Сотрудники будут исключать риски, связанные с нарушением ПДД.
19 октября пройдут массовые проверки водителей, сообщили в госавтоинспекции республики. Традиционные рейдовые мероприятия связаны с увеличением плотности транспортного потока из-за завершения рабочей недели.
Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия в целях своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД. Сопровождаются они массовыми проверками для выявления нетрезвых водителей.
Напомним, только за последнюю неделю сотрудники ГИБДД проверили более 2300 пассажирских автобусов, более 1800 водителей привлекли к административной ответственности за различные виды нарушений правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения был задержан один водитель автобуса.
Накануне в Госсобрании парламентарии обсудили ситуацию с общественным транспортом в Уфе. Уже известно, что Уфу ждет транспортная реформа, количество маршрутов уменьшат, введут регулируемые тарифы и контрактную систему, а всем перевозчикам скоро предстоит получать новые лицензии и устанавливать контрольно-кассовые аппараты.