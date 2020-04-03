В Башкирии выздоровел третий пациент с коронавирусной инфекцией
3 апреля, 10:35ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
— В настоящий момент в республике зарегистрировано 10 человек, инфицированных новым вирусом covid-19. Это жители Уфы, Дюртюлей, кумертау. Трое выписаны.
Напомним, на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 235 человек выздоровело и 30 умерло. В Башкирии с подозрением на коронавирус в больницах находятся 106 человек, из них 14 детей.
В регионе проведено 5816 исследований на наличие коронавируса. Медиакорсеть следит за развитием событий.
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