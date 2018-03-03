Ленара Иванова предложила ввести корпоративные комнаты для детей

В недавнем интервью для «Республики Башкортостан» министр семьи, труда и сцзащиты населения РБ Ленара Иванова рассказала о корпоративных комнатах по присмотру за детьми. Подобные комнаты уже работают в БГПУ им. М.Акмуллы и кардиоцентре.

- Ребенок весь день в шаговой доступности, можно в обед сходить посмотреть. У нас таким опытом могли бы заинтересоваться торговые центры, в которых работает огромное количество женщин. Только нужны инициаторы со стороны предпринимателей, - сообщила Ленара Иванова в интервью изданию «Республика Башкортостан».

Для того, чтобы легализовать услугу, министр предложила выдавать каждому родителю сертификат на определенную сумму в месяц.

- Это позволило бы, во-первых, легализовать этот рынок, а самое главное – помочь работающим родителям, - считает министр.

Ранее мы уже писали, что родители могут бесплатно оставить со своим малышом няню минимум на 165 минут, сообщили в пресс-службе администрации города. Максимальное время, с которым няня может провести с ребенком – 195 минут. При этом услуга предоставляется не более двух раз в неделю. Услуги оказывают организации социального обслуживания населения.