В Уфе родители уже могут оставлять своих детей бесплатным няням

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В отделении социальной помощи начали принимать заявления от родителей и законных представителей детей.
Родители могут бесплатно оставить со своим малышом няню минимум на 165 минут, сообщили в пресс-службе администрации города.
Максимальное время, с которым няня может провести с ребенком – 195 минут. При этом услуга предоставляется не более двух раз в неделю. Услуги оказывают организации социального обслуживания населения.
Чтобы получить услугу, необходимо подать заявление с приложением необходимых документов в отделение социальной помощи семье и детям по адресу: улица Гафури, 103. Телефон – 250-77-00.
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