В Уфе родители уже могут оставлять своих детей бесплатным няням

Родители могут бесплатно оставить со своим малышом няню минимум на 165 минут, сообщили в пресс-службе администрации города.

Максимальное время, с которым няня может провести с ребенком – 195 минут. При этом услуга предоставляется не более двух раз в неделю. Услуги оказывают организации социального обслуживания населения.